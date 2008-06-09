Получение информации о WMID

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки295 просмотров

Получить с серверов webmoney данные о wmid:

- BL;

- TL;

- кол-во положительных отзывов;

- кол-во претензций;

- тип Аттестета (начальный, формальный, персональный и т.п.)

- дата регистрации в системе.

вышеперечисленное получить в виде строки или числа.

Не важно качество скрипта, важна его корректная работоспособность и быстрота выполнения запроса.

Желательно чтобы все данные получались с webmoney без использования какого либо Аттестата в системе.

Также желательна не большая стоимость ~5$

Ваши предложения...

17 лет назад
sny
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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