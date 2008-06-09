Создать, поставить, настроить - Каталог организаций. Joomla + MosetsTree (Sobi2) + приартачить доску.
Получение информации о WMID
Получить с серверов webmoney данные о wmid:
- BL;
- TL;
- кол-во положительных отзывов;
- кол-во претензций;
- тип Аттестета (начальный, формальный, персональный и т.п.)
- дата регистрации в системе.
вышеперечисленное получить в виде строки или числа.
Не важно качество скрипта, важна его корректная работоспособность и быстрота выполнения запроса.
Желательно чтобы все данные получались с webmoney без использования какого либо Аттестата в системе.
Также желательна не большая стоимость ~5$
Ваши предложения...
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