Сделать Flash-анимацию к сайту

Нужно сделать флэш-анимацию к сайту http://eurolux.metaller.ru/ , а именно:

1. "ЛОГОТИП".

- отблеск в верхней левой части логотипа должен "бегать" по контуру логотипа.

2. "ЗАБРОНИРОВАТЬ".

- сам флажок "забронировать" должен плавно развеваться.

-тоже самое с флаги стран в правой верхней части сайта.

Сколько это будет стоить (нужно к 14 июня)?