Есть программка на экселе, которая по введенным данным делает вычисления, нужно сделать тоже самое на PHP+MySQL, алгоритм будет предоставлен; полученный скрипт на PHP нужно будет транспортировать под любую функциональную, но нетребовательную к ресурсам CMS + ...
Установка скриптов на OsCommerce
Нужно найти и установить следующие скрипты на интернет магазин на базе оскоммерс Vam
1. Облако тегов
2. "ЧПУ" - чтоб ссылки были понятными (напр. advanced seo url)
3. чтоб любую страницу продукта пользователь мог добавть в соц. сеть (закладки)
Какая сумма и срок выполнения ?
аська 337306692
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