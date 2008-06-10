Установка скриптов на OsCommerce

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Нужно найти и установить следующие скрипты на интернет магазин на базе оскоммерс Vam

1. Облако тегов

2. "ЧПУ" - чтоб ссылки были понятными (напр. advanced seo url)

3. чтоб любую страницу продукта пользователь мог добавть в соц. сеть (закладки)

Какая сумма и срок выполнения ?

аська 337306692

17 лет назад
h_emil
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров