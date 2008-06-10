Нужна форма обратной связи, с капчей и возможностью добавлять вложения к письму...

Необходимо чтобы Вы объяснили, как добавлять доп поля ,чтобы информация тоже забиралась в письмо администратору, как настроить обязательность поля для заполнения.

Можно ли сделать произвольное число вложений... то есть скажем жмем на кнопку плюсик и появляется доп поле для выбора вложения, контроль форматов вложений (.rar .doc .jpeg...)

Вложения не будут храниться на сайте а сразу отсылаться.

необходимо разграничить отсылку на e-mail-ы то есть скажем выбирает выпадающий список:

Задать вопрос - летит на e-mail 1

Заказать товар - летит на e-mail 2

(произвольное количество подобных элементов выпадающего списка)