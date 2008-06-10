Есть движок, в нём есть проблемы связанная с работой корзины под IE6. Описание проблемы: Нажимаем добавить товар в корзину, динамически без перезагрузки мы сразу на экране видим в отдельной области - ...
Нужна форма обратной связи с капчей
Нужна форма обратной связи, с капчей и возможностью добавлять вложения к письму...
Необходимо чтобы Вы объяснили, как добавлять доп поля ,чтобы информация тоже забиралась в письмо администратору, как настроить обязательность поля для заполнения.
Можно ли сделать произвольное число вложений... то есть скажем жмем на кнопку плюсик и появляется доп поле для выбора вложения, контроль форматов вложений (.rar .doc .jpeg...)
Вложения не будут храниться на сайте а сразу отсылаться.
необходимо разграничить отсылку на e-mail-ы то есть скажем выбирает выпадающий список:
Задать вопрос - летит на e-mail 1
Заказать товар - летит на e-mail 2
(произвольное количество подобных элементов выпадающего списка)
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