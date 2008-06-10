Есть движок, в нём есть проблемы связанная с работой корзины под IE6. Описание проблемы: Нажимаем добавить товар в корзину, динамически без перезагрузки мы сразу на экране видим в отдельной области - ...
Подправить скрипт
Необходимо подправить скрипт . В мозилле все работает корректно а в эксплорере - нет .
Скрипт можно посмотреть здесь
Там есть поиск тура - слева . Выбираем там - категорию потом Страну потом город - далее в мозилле
подгружаются отели по этому городу, а в эксплорере - нет ... Дело скорее всего в одной запятой ) .
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