Необходимо подправить скрипт . В мозилле все работает корректно а в эксплорере - нет .

Скрипт можно посмотреть здесь

Там есть поиск тура - слева . Выбираем там - категорию потом Страну потом город - далее в мозилле

подгружаются отели по этому городу, а в эксплорере - нет ... Дело скорее всего в одной запятой ) .