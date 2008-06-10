Подправить скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок270 просмотров

Необходимо подправить скрипт . В мозилле все работает корректно а в эксплорере - нет .

Скрипт можно посмотреть здесь

Там есть поиск тура - слева . Выбираем там - категорию потом Страну потом город - далее в мозилле

подгружаются отели по этому городу, а в эксплорере - нет ... Дело скорее всего в одной запятой ) .

17 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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