Создание ролика галереи

Добрый день!

Требуется разработка флеш ролика.

Техзадание:

1. в приложении то, что должно быть в итоге

2. все картинки и их превьюшки управляются из внешнего файла, например xml, где пользователь задает пути и размеры.

3. при первоначальной загрузке подгружается только первая картинка из списка и все превьюшки. При нажатии на превьюшку второй картинки загружается вторая картинка (с прелоадером для слабого интеренета) и т.д… В ролике будет много картинок, поэтому все сразу грузить в начале загрузки флешки нет смысла.

4. все обводки прошиты во флешке

5. при наведении на превьюшку и загрузке самой фотографии происходит эффект блика (пример - http://aridanstudio.com/portfolio/foto/suhov/wedding.php)

6. при наведении на курсор для листинга превьюшек происходит эффект (пример - http://aridanstudio.com/portfolio/foto/suhov/wedding.php)

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