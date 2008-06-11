Необходимо доработать сайт http://losgitanos.ru/ Нужно добавить возможность добавления видео и фотографий в раздел Видео и фото
Создание ролика галереи
Добрый день!
Требуется разработка флеш ролика.
Техзадание:
1. в приложении то, что должно быть в итоге
2. все картинки и их превьюшки управляются из внешнего файла, например xml, где пользователь задает пути и размеры.
3. при первоначальной загрузке подгружается только первая картинка из списка и все превьюшки. При нажатии на превьюшку второй картинки загружается вторая картинка (с прелоадером для слабого интеренета) и т.д… В ролике будет много картинок, поэтому все сразу грузить в начале загрузки флешки нет смысла.
4. все обводки прошиты во флешке
5. при наведении на превьюшку и загрузке самой фотографии происходит эффект блика (пример - http://aridanstudio.com/portfolio/foto/suhov/wedding.php)
6. при наведении на курсор для листинга превьюшек происходит эффект (пример - http://aridanstudio.com/portfolio/foto/suhov/wedding.php)
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