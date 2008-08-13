Разработка плагинов для нашего движка магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок297 просмотров

Нам нужно регулярно разрабатывать плагины для собственного магазинного движка. есть готовая архитектура и несколько примеров, как правило на плагин уходит 1-2 дня работы + иногда ещё день правки ошибок после тестирования.

пхп, mysql

как правило суть плагина заключается в необходимости получить некие данные в каком-то виде, распарсить их и сохранить в нужном формате в таблицу.

примерная оплата за плагин - от 50 до 200$ в зависимости от его сложности.

подробности в контактах

MySQLPHP
17 лет назад
yozh
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

docwriter
Илья 
52 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Приятно работать с человеком, достаточно быстро разобрался с кодом и примерами, смог сделать аналогичный нашему плагин и после этого ещё несколько. адекватен в общении, работает быстро, вносит небольшие коррективы и, если нужно, править уже после сдачи небольшие баги или недоработки по нашей вине. пишет хороший документированный код, в нём легко разобраться если нужно что-то сделать.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, исчерпывающие консультации в ходе работы над проектами. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

docwriter
Илья 
52 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад