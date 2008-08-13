Разработка плагинов для нашего движка магазинов

Нам нужно регулярно разрабатывать плагины для собственного магазинного движка. есть готовая архитектура и несколько примеров, как правило на плагин уходит 1-2 дня работы + иногда ещё день правки ошибок после тестирования.

пхп, mysql

как правило суть плагина заключается в необходимости получить некие данные в каком-то виде, распарсить их и сохранить в нужном формате в таблицу.

примерная оплата за плагин - от 50 до 200$ в зависимости от его сложности.

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