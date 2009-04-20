yozh

LLC Halfagain yozh

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Тема для WordPress с настройками (не дизайн)

    $1000

    Необходимо разработать гибкую тему для WordPress на основе открытого бесплатного фреймворка - http://wptheming.com/options-framework-theme/ Внимание - дизайн не требуется, только механизм/движок. Основная идея - Тема, по сути, будет являться набором параметров, которые можно настроить (например, цвет фона, бекграунд ...

    WordPressjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется разработчик под iOS 4 (видео!)

    $2500

    Требуется разработчик для iPhone (iOS 4), в частности интересует опыт работы со стриминговым видео и умение быстро разбираться с новыми частями SDK. описания проекта я не прикладываю осознанно, обсуждать детали буду уже с конкретным человеком. ...

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать плагин для WordPress

    $100

    У нас есть плагин для WordPress. Его суть - автоматическое добавление статей с одного сайта в блог. Нужно доработать плагин чтобы он мог постить из нескольких статейных сайтов + внести в него некоторые изменения. Сайты, которые нужно ...

    WordPressHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Бот для игры FarmVille и/или Весёлый Фермер

    Необходимо создать бота, который будет работать с компьютера и сможет автоматизировать активность в игре - заходить в неё, садить, собирать, удобрять, .... - для понимания задачи проще немного поиграть в неё. Более подробное ТЗ по ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер для дат написанных человеческим языком

    Необходимо написать класс/функцию на PHP для парсинга дат, написанных человеческим языком на английском и русском языке. он должен преобразовывать даты вида: tomorrow, yesterday, yest., in 2 hours, in two hours, in a few hours, in a ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Онлайн-сервис с внутренней валютой

    $2000

    Задача: Разработать онлайн-сервис с возможностями регистрации, внутренней валюты, взаимодействием с платёжными системами (как минимум Webmoney, Яндекс.деньги, другие). Подробное описание: Необходимо разработать часть онлайн сервиса (вторая часть НЕ описывается в этом тз, не имеет прямого отношения к ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка сайта хостинка картинок на CakePHP

    $500

    Задача: Доработать сайт хостинга картинок. Сайт написан на CakePHP, MySQL Как сайт выглядит и работает сейчас - http://pixelupload.com Что нужно исправить и добавить: - Для каждого пользователя вести лог трафика, парсить его раз в заданный период (по сути парсинг ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин для WordPress

    $500

    Задача - сделать плагин для wordpress с помощью которого можно будет "продавать" отдельные посты, страницы или доступ в категории. Общий смысл работы таков: - владелец блога инсталлирует плагин в админке (как обычный wp плагин) и получает ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • PHP/jQuery/XML/MySQL

    $500

    Нужен человек для удалённой работы на компанию halfagain.com основная работа - разработка и доработка наших продуктов и сервисов, плагинов к ним. создание/проектирование новых продуктов желательно знать и уметь: - понимать чужой код - регекспы (много связано с парсингом rss, ...

    PHPMySQLHTMLjQuery
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скачиватель/Конвертор видео для популярных сайтов

    $2500

    Смотрите описание на английском в приложенном файле. Если вы не читаете/понимаете английский работать будет тяжело, это работа для западных партнёров и вся коммуникация на английском.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Очень простая система для статистики сайта

    Задача: - есть большое количество однотипных страниц на одном домене (например профили пользователей) - любой пользователь заходит на наш сайт и нажимает кнопку "сгенерировать код для статистики", получает javascript код который нужно вставить на свой профиль и ...

    Javascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно нарисовать векторную чашку с чаем.

    Привет, для своего сайта мне нужна чашка с чаем. наиболее близко к тому, что я хотел бы видеть - вот это: http://macrabbit.com/espresso/ тут изображена чашка с кофе в том стиле, который мне нравится. моя чашка должна быть ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик (с упором на вёрстку)

    $1000

    Нам в команду нужен человек, он может работать как и в офисе (киев) так и дома. основные задачи/требования: - внимание к мелочам. важный пункт :) - довёрстывать за программистами интерфейсы (они набрасывают html форм/отображений - нужно их ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash-просматривалка журналов в формате пдф

    $2500

    Предлагаю вам для начала ознакомится с зип-архивом, там есть примеры того, что нам нужно. в основном требуется дописать то, что уже есть добавив туда то, что нам нужно общая идея - нужно создать механизм конверта журнала ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка плагинов для нашего движка магазинов

    Нам нужно регулярно разрабатывать плагины для собственного магазинного движка. есть готовая архитектура и несколько примеров, как правило на плагин уходит 1-2 дня работы + иногда ещё день правки ошибок после тестирования. пхп, mysql как правило суть ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программист на PHP

    $300

    мне нужен программист в команду, работа удалённая, вполне возможно её совмещать с другой, но я требую пн-пт присутствия хотя бы иногда в icq/gtalk. в основном в обязанности будет входить написание простеньких скриптов, парсеров, отдельных функциональных ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автоматизатор действий на сайте.

    $500

    необходимо написать набор скриптов (пхп) для автоматизации: - регистрации (данные для регистрации берутся из базы) - поиск по параметрам и добавление друзей - редактирования профиля - комментирование профилей других юзеров (комментарии берутся из базы) задача простая, но с не очень ...

    Веб-программирование34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • С/c# программа для Windows Mobile 5/6

    необходимо написать программу для отлова жестов (gestures) выполняемых на экране на уровне системы, не конкретного приложения и вызова приложения для каждого из жестов. в случае качественного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество.

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Web-Solutions
Владимир 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$1300
8 баллов
14 лет назад
Онлайн-сервис с внутренней валютой
В целом довольны сотрудничеством, было некоторое расхождение с ТЗ в мелочах. Будем рады сотрудничать ещё.
Неплохо справились с задачей, доделывали мелочи, в целом доволен сотрудничеством, планирую продолжать.
Ответный отзыв
MaxF
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Плагин для WordPress
Оплата была вовремя и без проблем, очень доволен сотрудничеством.
Исполнительный, внимательный, добирается до сути проблемы, вежлив, разбирается в wordpress.
Ответный отзыв
docwriter
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Разработка плагинов для нашего движка магазинов
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, исчерпывающие консультации в ходе работы над проектами. Рекомендую для сотрудничества.
Приятно работать с человеком, достаточно быстро разобрался с кодом и примерами, смог сделать аналогичный нашему плагин и после этого ещё несколько. адекватен в общении, работает быстро, вносит небольшие коррективы и, если нужно, править уже после сдачи небольшие баги или недоработки по нашей вине. пишет хороший документированный код, в нём легко разобраться если нужно что-то сделать.
Ответный отзыв