Необходимо разработать гибкую тему для WordPress на основе открытого бесплатного фреймворка - http://wptheming.com/options-framework-theme/ Внимание - дизайн не требуется, только механизм/движок. Основная идея - Тема, по сути, будет являться набором параметров, которые можно настроить (например, цвет фона, бекграунд ...
- $1000Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется разработчик для iPhone (iOS 4), в частности интересует опыт работы со стриминговым видео и умение быстро разбираться с новыми частями SDK. описания проекта я не прикладываю осознанно, обсуждать детали буду уже с конкретным человеком. ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
У нас есть плагин для WordPress. Его суть - автоматическое добавление статей с одного сайта в блог. Нужно доработать плагин чтобы он мог постить из нескольких статейных сайтов + внести в него некоторые изменения. Сайты, которые нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать бота, который будет работать с компьютера и сможет автоматизировать активность в игре - заходить в неё, садить, собирать, удобрять, .... - для понимания задачи проще немного поиграть в неё. Более подробное ТЗ по ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать класс/функцию на PHP для парсинга дат, написанных человеческим языком на английском и русском языке. он должен преобразовывать даты вида: tomorrow, yesterday, yest., in 2 hours, in two hours, in a few hours, in a ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Доработка онлайн игры, реализация основного функционала. Подробности исполнителю при переписке.Закрыт14 лет назад
- $2000
Задача: Разработать онлайн-сервис с возможностями регистрации, внутренней валюты, взаимодействием с платёжными системами (как минимум Webmoney, Яндекс.деньги, другие). Подробное описание: Необходимо разработать часть онлайн сервиса (вторая часть НЕ описывается в этом тз, не имеет прямого отношения к ...Завершен14 лет назад
- $500
Задача: Доработать сайт хостинга картинок. Сайт написан на CakePHP, MySQL Как сайт выглядит и работает сейчас - http://pixelupload.com Что нужно исправить и добавить: - Для каждого пользователя вести лог трафика, парсить его раз в заданный период (по сути парсинг ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Задача - сделать плагин для wordpress с помощью которого можно будет "продавать" отдельные посты, страницы или доступ в категории. Общий смысл работы таков: - владелец блога инсталлирует плагин в админке (как обычный wp плагин) и получает ...Завершен14 лет назад
- $500
Нужен человек для удалённой работы на компанию halfagain.com основная работа - разработка и доработка наших продуктов и сервисов, плагинов к ним. создание/проектирование новых продуктов желательно знать и уметь: - понимать чужой код - регекспы (много связано с парсингом rss, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Смотрите описание на английском в приложенном файле. Если вы не читаете/понимаете английский работать будет тяжело, это работа для западных партнёров и вся коммуникация на английском.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
Задача: - есть большое количество однотипных страниц на одном домене (например профили пользователей) - любой пользователь заходит на наш сайт и нажимает кнопку "сгенерировать код для статистики", получает javascript код который нужно вставить на свой профиль и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $700
Нам нужен толковый php программист обязательно: php5, mysql, ajax (jquery), знать как работать с SVN. работать можно дома, рассчитывать на встречи хотя бы раз-два в неделю.Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет, для своего сайта мне нужна чашка с чаем. наиболее близко к тому, что я хотел бы видеть - вот это: http://macrabbit.com/espresso/ тут изображена чашка с кофе в том стиле, который мне нравится. моя чашка должна быть ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нам в команду нужен человек, он может работать как и в офисе (киев) так и дома. основные задачи/требования: - внимание к мелочам. важный пункт :) - довёрстывать за программистами интерфейсы (они набрасывают html форм/отображений - нужно их ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Предлагаю вам для начала ознакомится с зип-архивом, там есть примеры того, что нам нужно. в основном требуется дописать то, что уже есть добавив туда то, что нам нужно общая идея - нужно создать механизм конверта журнала ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нам нужно регулярно разрабатывать плагины для собственного магазинного движка. есть готовая архитектура и несколько примеров, как правило на плагин уходит 1-2 дня работы + иногда ещё день правки ошибок после тестирования. пхп, mysql как правило суть ...Завершен15 лет назад
- $300
мне нужен программист в команду, работа удалённая, вполне возможно её совмещать с другой, но я требую пн-пт присутствия хотя бы иногда в icq/gtalk. в основном в обязанности будет входить написание простеньких скриптов, парсеров, отдельных функциональных ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
необходимо написать набор скриптов (пхп) для автоматизации: - регистрации (данные для регистрации берутся из базы) - поиск по параметрам и добавление друзей - редактирования профиля - комментирование профилей других юзеров (комментарии берутся из базы) задача простая, но с не очень ...Веб-программирование34 заявкиЗакрыт17 лет назад
необходимо написать программу для отлова жестов (gestures) выполняемых на экране на уровне системы, не конкретного приложения и вызова приложения для каждого из жестов. в случае качественного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт17 лет назад