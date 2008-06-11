Правка небольшого скрипта

Добрый день.

Для определенного сайта был написан парсер yml файлов - выгрузок из Яндекс Маркета. Он отлично работает и нареканий к нему нет, но потребовался файл, который обновлял бы все выгрузки на сайте. В этом файле и получилась запара которую исполнитель не может решить уже достаточно длительное время, хотя задача простейшая и при детальном рассмотрении необходимо лишь что-то подправить в данном файле.

Его пинцип работы:

1. Проходит по таблице где записаны адреса выгрузок

2. Парсит каждую из них

3. Выдает сообщение что все ок и пропарсил столько-то выгрузок.

Однако, цикл проходится всего один раз, и добавляется лишь один товар. Даже не одна выгрузка, а всего лишь товар.

Вот такая вот у нас задача. Кто смог бы помочь за какие-то символические деньги или отзыв? Был бы признателен.