Требуется создать пять несложных флешек

# 1 — $

Требуется человек, который на протяжении часа выполнил не замысловатые пять флешек.

Сама флешка будет состоять из двух фотографий одного и того же места сфотографированного ночью и днем, на флешке будет располагаться две кнопки: День, Ночь, по умолчанию будет задействована кнопка День. Пользователь нажимает на Ночь и фотка плавно с помощью какого-либо эффекта переходит к ночной фотографии, тоже самое должно произойти, если пользователь нажмет День.

Ну, так вот для начало мне нужно, что бы исполнитель прислал три варианта вот такого перехода, а затем, когда я бы выбрал наиболее понравившийся сделал пять таких флешек.

Оставляйте свои цены и портфолио.

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