Необходимо доработать сайт http://losgitanos.ru/ Нужно добавить возможность добавления видео и фотографий в раздел Видео и фото
Требуется создать пять несложных флешек
Требуется человек, который на протяжении часа выполнил не замысловатые пять флешек.
Сама флешка будет состоять из двух фотографий одного и того же места сфотографированного ночью и днем, на флешке будет располагаться две кнопки: День, Ночь, по умолчанию будет задействована кнопка День. Пользователь нажимает на Ночь и фотка плавно с помощью какого-либо эффекта переходит к ночной фотографии, тоже самое должно произойти, если пользователь нажмет День.
Ну, так вот для начало мне нужно, что бы исполнитель прислал три варианта вот такого перехода, а затем, когда я бы выбрал наиболее понравившийся сделал пять таких флешек.
Оставляйте свои цены и портфолио.
Контакты:
E-mail: [email protected]
ICQ: 262298800
Телефон: 8 909 871 16 09
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Добрый день. Для определенного сайта был написан парсер yml файлов - выгрузок из Яндекс Маркета. Он отлично работает и нареканий к нему нет, но потребовался файл, который обновлял бы все выгрузки на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нам нужно регулярно разрабатывать плагины для собственного магазинного движка. есть готовая архитектура и несколько примеров, как правило на плагин уходит 1-2 дня работы + иногда ещё день правки ошибок после тестирования. ...Завершен17 лет назад
- $1000
Есть: – социальная сеть на 1-с Битрикс надо: -разобраться в коде предыдущего программиста -доработать функционал -исправить ошибки требования: – опыт работы не менее 2-х ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен скриптик который из трёх частей составляет одно предложение. Есть три окна в которые вписываем с новой строки фразы. Начало, основная часть, концовка. Если начала или концовки закончились, то опять с первой берем. Если кончились ...Завершен17 лет назад
- $1000
Нужен скрипт интернет-магазина сотовых телефонов с функцией сравненияЗавершен17 лет назад
- $100
Имеется готовый проект на CMS TYPOLIGHT нужен человек который сможет разобраться в чужом коде, и доделать небольшие изменения. Основная работа сделана.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Проект состоит в следующем Hello we are a company based out of Panama City, Panama with offices in Costa Rica with a deep understanding in image processing, information gathering and basic neural network technologies. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $5000
Для разработки крупного портала требуется WEB-программист с опытом разработки модулей для XOOPS. Необходимо отличное знание PHP, MySQL, Javascript, CSS.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо подправить скрипт . В мозилле все работает корректно а в эксплорере - нет . Скрипт можно посмотреть здесь Там есть поиск тура - слева . Выбираем там - категорию потом ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад