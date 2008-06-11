Трансляция потокового видео с веб камеры во Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок269 просмотров

Необходимо реализовать связку Вебкамера > Flash Communication Server или Flash Media Server > Flash ролик (плейер) на сайте. Задача - сделать на сайте трансляцию с вебкамеры во флэш.

- Дополнение -

Ролик, где будут транслироваться данные с вебкамеры должен иметь область, где можно выводить другие данные, например в виде текста или лого, для вывода рекламы. Для этого нужна простенькая админка, где можно настраивать эти функции. Т.е. в итоге - трансляция потока с камеры и где-нибудь внизу, например, реклама в виде текста (можно статического, можно бегущей строки) или картинки (лого). Кроме того, ролик должен иметь возможность транслировать звук (например, для проведения конференции).

17 лет назад
Altraffica
Егор 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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