Трансляция потокового видео с веб камеры во Flash

Необходимо реализовать связку Вебкамера > Flash Communication Server или Flash Media Server > Flash ролик (плейер) на сайте. Задача - сделать на сайте трансляцию с вебкамеры во флэш.

- Дополнение -

Ролик, где будут транслироваться данные с вебкамеры должен иметь область, где можно выводить другие данные, например в виде текста или лого, для вывода рекламы. Для этого нужна простенькая админка, где можно настраивать эти функции. Т.е. в итоге - трансляция потока с камеры и где-нибудь внизу, например, реклама в виде текста (можно статического, можно бегущей строки) или картинки (лого). Кроме того, ролик должен иметь возможность транслировать звук (например, для проведения конференции).