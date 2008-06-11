Нужен аналог сервиса sape.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок256 просмотров

Ищем специалиста который действительно сможет качественно сделать такую систему. Предложения без указания цены и сроков исполнения не рассматриваются. Если есть вопросы стучите в аську 477-302-251.

17 лет назад
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Алексей 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров