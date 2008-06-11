Добрый день! Требуется разработка флеш ролика. Техзадание: 1. в приложении то, что должно быть в итоге 2. все картинки и их превьюшки управляются из внешнего файла, например xml, где пользователь задает пути и ...
Нужен аналог сервиса sape.ru
Ищем специалиста который действительно сможет качественно сделать такую систему. Предложения без указания цены и сроков исполнения не рассматриваются. Если есть вопросы стучите в аську 477-302-251.
Заявки фрилансеров
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