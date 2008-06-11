Модуль биллинга

Вы сможите написать интересную систему билинга и интегрировать в скрипт PG Dating Pro?Что бы выглядкло так: Я допустим хочу проголосовать за ваше фото,аудио или видео!Но форма голосования происходит по десятибальной шкале,Это 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1 WMZ через систему WebMoney мерчант тоесть как на Plati.ru тока вместо оплачеваемого товара если я голасую за Ваше фото,аудио или видео у Вас прибовляется рейтинг тобиш (Эротичность),а у меня прибовляется (Энергичность) так как я проголосовал.И когда я начинаю глосовать и тока после того как я оплачу выбранную единицу от 0.10$ - 1$ через мерчант а деньги отдаваемые мной переходят Админу сайта ну поняли да? То тока тогда прибовляется рейтинг Эротичности у Вас,а у меня Энегичности тоже кол-во неважно голосовал я за Ваше фото,аудио или видео!!!