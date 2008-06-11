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Текстовые файлы в rss
1. Нужен скрипт, который из текстовых файлов закаченных по ftp создаст rss с выдачей по кейворду.
Т.е. Я закачиваю по фтп сотни разных текстовых файлов, а потом при обращении к скрипту за rss, с указанием в запросе нужного мне кейворда - выдается соответсвующее содержимое rss по типу как при запросе
"http://blogsearch.google.com/blogsearch_feeds?hl=ru&q=keyword&ie=utf-8&num=10&output=atom"
2. Первый вариант предпочтительнее. Если первый вариант очень сложен для исполнения, то проще. Закачиваются текстовые файлы в разные папки, при обращении к скрипту с указанием определенного ключа, или имени папки, выдается соответсвующий rss из текстов в указанной папке.
Rss должны быть приватными, т.е. не отдаваться любому.
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