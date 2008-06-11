Текстовые файлы в rss

1. Нужен скрипт, который из текстовых файлов закаченных по ftp создаст rss с выдачей по кейворду.

Т.е. Я закачиваю по фтп сотни разных текстовых файлов, а потом при обращении к скрипту за rss, с указанием в запросе нужного мне кейворда - выдается соответсвующее содержимое rss по типу как при запросе

"http://blogsearch.google.com/blogsearch_feeds?hl=ru&q=keyword&ie=utf-8&num=10&output=atom"

2. Первый вариант предпочтительнее. Если первый вариант очень сложен для исполнения, то проще. Закачиваются текстовые файлы в разные папки, при обращении к скрипту с указанием определенного ключа, или имени папки, выдается соответсвующий rss из текстов в указанной папке.

Rss должны быть приватными, т.е. не отдаваться любому.