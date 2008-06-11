PHP+PostgreSQL (WEB модуль)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо разработать WEB модуль для системы управления целевым кредитованием

техзадание в прикреплённом файле.

Резюме можно отправлять на е-маил: [email protected]

PHPPostgreSQL
17 лет назад
abraev
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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