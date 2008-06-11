Скрипт для внесения и предоставления данных

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок250 просмотров

Проект уже публиковался, 2 разработчика брались за него, оба растворились в эфирном пространстве. А сделать все еще надо...

PHP/MySQL

Скрипт состоит из 3 частей.

1. Операторская.

2. Администраторская.

3. Клиентская.

1. Операторская.

– Операторы могут логинится в систему со своими именем-паролем.

– Операторы заполняют форму информацией. Выбирают типы, категории и тэги.

– Некоторые операторы (определяется уровнем привилегий) кроме основных форм могут модифицировать списки категорий типов и тэгов.

– Заполненные формы сохраняются в базе данных.

2. Администраторская.

– Администратор регистрирует операторов и определяет их права.

– Администратор активирует/деактивирует акаунты клиентов и определяет их права.

– Администратор определяет время дейсивия акаунта клиента (месяцы, дни, до определенного числа, неограниченно).

– Администратор определяет какие категории типы и тэги доступны каждому клиенту.

– Администратор определяет нужно ли кодировать информацию для клиента.

– Администратор может просматривать внесенные операторами данные по любому критерию. (Дате/времени внесения, типам/категориям/тегам и по любому полю в базе данных)

– Ведется учет времени проведенного каждым оператором в системе и количество заполненных форм. Все это отображается администратору в виде отчетов.

– Администратор может писать новости которые отображаются клиентам.

– Ведется учет активности клиентов – количество скачанной информации. Все это отображается администратору в виде отчетов.

3. Клиентская

– Клиенты могут регистрироваться и логинится в систему со своими именем-паролем. (полный набор – регистрация, логин, изменение своей информации, смена пароля, напоминание забытого пароля.)

– Клиентский аккаунт не активен, пока его не активирует Администратор.

– Клиенты могут определять какая информация им нужна на основе категорий типов и тэгов (какие категории типы и тэги доступны клиентам для выбора определят администратор)

– На основе своего выбора для клиента формируется специальный URL по которому он может скачать закодированный XML файл с информацией из базы данных.

– Для клиента формируется ключ на основе которого он может раскодировать XML.

– Клиенту на странице после логина отображаются новости и некоторая статистика(изменения в типах/категориях за какое-то время, общее количество информации в системе, время до окончания срока действия акаунта и т.д.)

* Нужен маленький пример сайта из одной страницы как раскодировать XML и отобразить его.

Пишите предложения по срокам и стоимости.

Михаил

ICQ: 278056

PS: кроме того все еще ищутся разработчки сюла:

http://www.weblancer.net/projects/57353.html

и сюда:

http://www.weblancer.net/projects/56096.html

HTMLMySQLPHP
17 лет назад
okapy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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