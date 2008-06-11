Добрый день! Требуется разработка флеш ролика. Техзадание: 1. в приложении то, что должно быть в итоге 2. все картинки и их превьюшки управляются из внешнего файла, например xml, где пользователь задает пути и ...
Скрипт для внесения и предоставления данных
Проект уже публиковался, 2 разработчика брались за него, оба растворились в эфирном пространстве. А сделать все еще надо...
PHP/MySQL
Скрипт состоит из 3 частей.
1. Операторская.
2. Администраторская.
3. Клиентская.
1. Операторская.
– Операторы могут логинится в систему со своими именем-паролем.
– Операторы заполняют форму информацией. Выбирают типы, категории и тэги.
– Некоторые операторы (определяется уровнем привилегий) кроме основных форм могут модифицировать списки категорий типов и тэгов.
– Заполненные формы сохраняются в базе данных.
2. Администраторская.
– Администратор регистрирует операторов и определяет их права.
– Администратор активирует/деактивирует акаунты клиентов и определяет их права.
– Администратор определяет время дейсивия акаунта клиента (месяцы, дни, до определенного числа, неограниченно).
– Администратор определяет какие категории типы и тэги доступны каждому клиенту.
– Администратор определяет нужно ли кодировать информацию для клиента.
– Администратор может просматривать внесенные операторами данные по любому критерию. (Дате/времени внесения, типам/категориям/тегам и по любому полю в базе данных)
– Ведется учет времени проведенного каждым оператором в системе и количество заполненных форм. Все это отображается администратору в виде отчетов.
– Администратор может писать новости которые отображаются клиентам.
– Ведется учет активности клиентов – количество скачанной информации. Все это отображается администратору в виде отчетов.
3. Клиентская
– Клиенты могут регистрироваться и логинится в систему со своими именем-паролем. (полный набор – регистрация, логин, изменение своей информации, смена пароля, напоминание забытого пароля.)
– Клиентский аккаунт не активен, пока его не активирует Администратор.
– Клиенты могут определять какая информация им нужна на основе категорий типов и тэгов (какие категории типы и тэги доступны клиентам для выбора определят администратор)
– На основе своего выбора для клиента формируется специальный URL по которому он может скачать закодированный XML файл с информацией из базы данных.
– Для клиента формируется ключ на основе которого он может раскодировать XML.
– Клиенту на странице после логина отображаются новости и некоторая статистика(изменения в типах/категориях за какое-то время, общее количество информации в системе, время до окончания срока действия акаунта и т.д.)
* Нужен маленький пример сайта из одной страницы как раскодировать XML и отобразить его.
Пишите предложения по срокам и стоимости.
Михаил
ICQ: 278056
PS: кроме того все еще ищутся разработчки сюла:
http://www.weblancer.net/projects/57353.html
и сюда:
Заявки фрилансеров
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