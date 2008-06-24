Разработать парсер Web-страниц

Одним из главных требований к исполнителю является наличие начального или выше аттестата Webmoney. Это связано с тем, что исполнители с аттестатом ниже начального (т.е. с аттестатом псевдонима или формальным аттестатом) просто не смогут залогиниться на нужный сайт.

Задание заключается в создании небольшого парсера, который бы проходил по нескольким страницам сайта, а результат парсинга сохранял либо в xml, либо вставлял на лист Excel.