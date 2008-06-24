Разработать парсер Web-страниц

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок364 просмотра

Одним из главных требований к исполнителю является наличие начального или выше аттестата Webmoney. Это связано с тем, что исполнители с аттестатом ниже начального (т.е. с аттестатом псевдонима или формальным аттестатом) просто не смогут залогиниться на нужный сайт.

Задание заключается в создании небольшого парсера, который бы проходил по нескольким страницам сайта, а результат парсинга сохранял либо в xml, либо вставлял на лист Excel.

17 лет назад
CustomerOrders
Максим Бреев 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$100
3 дня
Исполнитель всегда на связи, делает свою работу качественно и быстро. Начал работать и практически полностью сделал парсер еще до того как я внес предоплату. Различные замечания, которые появлялись во время тестирования, устранял оперативно. Отзыв положительный.
ТЗ было четкое, поэтому все писалось быстро. Заказчик сделал предоплату, а после принятия проекта и полную оплату. В-общем, мне было приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад