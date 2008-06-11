Требуется создание простых многополь-х онлайн игр

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки178 просмотров

Всем привет.

Сайту на Php требуются простые многопользовательские онлайн игры, типа:

Домино, Нарды, Шашки, Морской Бой, Дурак и тд.

Колличество игроков: 2-4, плюс до 2-х наблюдателей

Наличие готовых работ в этой области обязательно.

PHP
17 лет назад
Efortune
Андрей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров