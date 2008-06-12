Разработка фронтэнда партнерской программы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок250 просмотров

Задача:

Разработка фронтэнда партнерской программы.

Требования:

ООП, опыт разработки с использованием одного из веб-фреймворков.

Верстать ничего не придется. PHP5, ООП, Unix/Linux, SVN.

Ориентировочный срок 3-4 рабочих недели, оплата почасовая. Указывайте цену одного часа своей работы.

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LinuxPHP
17 лет назад
drafter
Антон 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

whitetz
40 лет
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
14 дней

Заявки фрилансеров

whitetz
40 лет
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад