SMSобменник

Готовность проекта и направление можете оценить:

www.smsobmen.com

Необходим исполнитель по _программированию_, способный довести проект до победного конца, грамотно привязать платежные системы и антифрод модуль, а также дополнить админку функциями по антифроду и операциям.

Опыт в работе с биллингами очень желателен.

Интересны люди разбирающиеся в данной теме, понимающие термин конфиденциальность информации и очень исполнительны в работе.

Убедительная просьба, прежде чем оставлять свое предложение, пожалуйста, убедитесь что ваши возможности соответствуют требованиям к исполнителю проекта.