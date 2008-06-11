SMSобменник

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок213 просмотров

Готовность проекта и направление можете оценить:

www.smsobmen.com

Необходим исполнитель по _программированию_, способный довести проект до победного конца, грамотно привязать платежные системы и антифрод модуль, а также дополнить админку функциями по антифроду и операциям.

Опыт в работе с биллингами очень желателен.

Интересны люди разбирающиеся в данной теме, понимающие термин конфиденциальность информации и очень исполнительны в работе.

Убедительная просьба, прежде чем оставлять свое предложение, пожалуйста, убедитесь что ваши возможности соответствуют требованиям к исполнителю проекта.

17 лет назад
romdev
Роман 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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