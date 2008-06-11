Доработка Shop Script (2 часть)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки213 просмотров

Читаем ТЗ. Сроки? Стоимость?

17 лет назад
pro-logic
Гость 
64 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка фронтэнда партнерской программы

    Задача: Разработка фронтэнда партнерской программы. Требования: ООП, опыт разработки с использованием одного из веб-фреймворков. Верстать ничего не придется. PHP5, ООП, Unix/Linux, SVN. Ориентировочный срок ...

    LinuxPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправить ссылку

    Есть Шоп-скрипт, после натягивания дизайна ссылка на подкатегорию стала вести не туда, куда надо и время у исполнителя куда-то испарилось. Необходимо это исправить и как плюс - убрать из цены эти копейки несчастные. От количества ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль биллинга

    Вы сможите написать интересную систему билинга и интегрировать в скрипт PG Dating Pro?Что бы выглядкло так: Я допустим хочу проголосовать за ваше фото,аудио или видео!Но форма голосования происходит по десятибальной шкале,Это 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1 WMZ через систему ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • SMSобменник

    $500

    Готовность проекта и направление можете оценить: www.smsobmen.com Необходим исполнитель по _программированию_, способный довести проект до победного конца, грамотно привязать платежные системы и антифрод модуль, а также дополнить админку функциями по антифроду ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать валидный WSDL файл

    $50

    Есть налаженная обработка SOAP запросов, но как оказалось, работает только на PHP. При подключении другими языками получаем разные ответы и отказы в работе. Необходимо подправить текущий WSDL файл чтобы он мог ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется создание простых многополь-х онлайн игр

    Всем привет. Сайту на Php требуются простые многопользовательские онлайн игры, типа: Домино, Нарды, Шашки, Морской Бой, Дурак и тд. Колличество игроков: 2-4, плюс до 2-х наблюдателей ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад