Парсер статей

Нужен парсер, который при помощи ввода урла выбранного вручную сайта скачает и оформит текстовую информацию в определенном виде, например в *.txt. Содержимое документа - это текст статьи, или же часть текста статьи (в случае, если данную статью мы разбили на две и более части). Подробности в асю : 466-90семь-505