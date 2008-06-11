Модуль для скрытия ссылок за тегом [sms]линк[sms/]

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки148 просмотров

Требуется написать модуль для CMS DLE для скрытия ссылок за тегом [sms]ссылка[sms/]. Пользователь отправляет смс на указанный номер, получает пароль вводит его на сайте и скрытый текст открывается.

Настройка сколько скрытых ссылок можно открыть за 1 СМС настраивается: 0 это все скрытые ссылки,1,2,3... количество скрытых ссылок, которые можно будет открыть за 1 СМС.

DLE
17 лет назад
solomon75
Антон 
125 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров