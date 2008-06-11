Модуль для скрытия ссылок за тегом [sms]линк[sms/]

Требуется написать модуль для CMS DLE для скрытия ссылок за тегом [sms]ссылка[sms/]. Пользователь отправляет смс на указанный номер, получает пароль вводит его на сайте и скрытый текст открывается.

Настройка сколько скрытых ссылок можно открыть за 1 СМС настраивается: 0 это все скрытые ссылки,1,2,3... количество скрытых ссылок, которые можно будет открыть за 1 СМС.