Есть модуль для DLE, который скрывает текст за тегом [smsid=3715479611853;cost=450]Скрытый текст[/smsid] Чтобы открыть текст, отправляется SMS на короткий номер, в ответ получается пароль, который открывает сразу все скрытые тексты на сайте. Нужно сделать, чтобы за 1 SMS ...