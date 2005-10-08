Есть модуль для DLE, который скрывает текст за тегом [smsid=3715479611853;cost=450]Скрытый текст[/smsid] Чтобы открыть текст, отправляется SMS на короткий номер, в ответ получается пароль, который открывает сразу все скрытые тексты на сайте. Нужно сделать, чтобы за 1 SMS ...
- $100Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть модуль для DLE, который скрывает текст за тегом [smsid=3715479611853;cost=450]Скрытый текст[/smsid] Чтобы открыть текст, отправляется SMS на короткий номер, в ответ получается пароль, который открывает сразу все скрытые тексты на сайте. Нужно сделать, чтобы за 1 SMS ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется написать модуль для CMS DLE для скрытия ссылок за тегом [sms]ссылка[sms/]. Пользователь отправляет смс на указанный номер, получает пароль вводит его на сайте и скрытый текст открывается. Настройка сколько скрытых ссылок можно открыть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать шаблон для CMS DataLife Engine на музыкальную тематику. Направление сайта: скачивание mp3 альбомов за SMS.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать дизайн шапки сайта для магазина по продаже лекарственных травДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Куплю готовый скрипт интернет магазина. При необходимости потребуется доработка скрипта и смена дизайна. Рассмотрю все предложения! Ссылки на демо скрипта можете скинуть на указанный e-mail.Веб-программирование25 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужен скрипт партнерской программы с оплатой за продажи с MySql или без MySql. 1. Регистрация аккаунта. Регистрация партнера. После регистрации партнеру отправляется ссылка для активации в течении 3 дней, если аккаунт не активирован, то удаляется автоматически. Также ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад