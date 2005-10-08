solomon75

Антон Астахов solomon75

 
NaN летРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Шапка для магазина по продаже лекарственных трав
Мне было легко и приятно делать заказ для Антона! Честный и порядочный человек! Спасибо за сотрудничество!