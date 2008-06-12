Прикрутить шаблоны к CMS Битрикс

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Есть сверстанные шаблоны всех страниц сайта.

Нужно прикрепить эти шаблоны к CMS

Исполнитель нужен в Москве, с возможностью встретиться.

17 лет назад
stfed
Фёдор 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров