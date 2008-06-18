Функция выдергивания данных из html на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок266 просмотров

Нужна функция на php которая должна закачивать страницу html и возвращать некоторые данные из нее.

Более подробно:

необходимо закачать страницу по адресу : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=№аукциона

номер аукциона будет передаваться в функцию

возвращать должна следующие данные:

1.статус:

0 - нет такого аукциона

1 - все ок (обычный аукцион)

2 - все ок (аукцион только типа "buy now")

3 - аукцион завершен

4 - аукцион заблокирован

2.название аукциона

3.линк на фото товара (та маленькая фотография что находится слева от "bid now" / "buy now"

4.дата окончания аукциона

5.цена (текущая максимальная или "buy now" если аукцион только "buy now")(цена должна быть в евро, если цена в другой валюте - брать цену из дополнительного поля которое ebay пересчитывает в евро)

6.ник продавца

Также возможно написание подобной функции на perl (в дополнение к функции на php) которая будет возвращать только статус (1) и цену (5)

Пожайлуста обязательно указывайте сроки и цену (а также за что именно это цена - за функцию на php или за php и perl вместе)

HTMLPHP
17 лет назад
RifFox
49 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

CalmNad
Денис 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$20
1 день
Функция реализована быстро и в наилучшем виде, удобочитаема и хорошо прокоментирована. Работой очень доволен. В следующий раз буду обращаться только к нему! Всем рекомендую!
Очень приятно работать с этим заказчиком: - Вежливое общение. - Четкая постановка задачи. - Быстрый и полный ответ на возникающие вопросы. - Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

CalmNad
Денис 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад