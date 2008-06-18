Необходимо это релизовать либо 1) на базе одного(на выбор) из скриптов биллинга bpanel.ru, wm2directi.ru, dadmin.ru,whoiscart.net; может, что-то свое предложите. либо 2) просто в виде отдельного скрипта. Для начала нужно ...
Функция выдергивания данных из html на php
Нужна функция на php которая должна закачивать страницу html и возвращать некоторые данные из нее.
Более подробно:
необходимо закачать страницу по адресу : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=№аукциона
номер аукциона будет передаваться в функцию
возвращать должна следующие данные:
1.статус:
0 - нет такого аукциона
1 - все ок (обычный аукцион)
2 - все ок (аукцион только типа "buy now")
3 - аукцион завершен
4 - аукцион заблокирован
2.название аукциона
3.линк на фото товара (та маленькая фотография что находится слева от "bid now" / "buy now"
4.дата окончания аукциона
5.цена (текущая максимальная или "buy now" если аукцион только "buy now")(цена должна быть в евро, если цена в другой валюте - брать цену из дополнительного поля которое ebay пересчитывает в евро)
6.ник продавца
Также возможно написание подобной функции на perl (в дополнение к функции на php) которая будет возвращать только статус (1) и цену (5)
Пожайлуста обязательно указывайте сроки и цену (а также за что именно это цена - за функцию на php или за php и perl вместе)
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