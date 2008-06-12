Необходимо это релизовать либо 1) на базе одного(на выбор) из скриптов биллинга bpanel.ru, wm2directi.ru, dadmin.ru,whoiscart.net; может, что-то свое предложите. либо 2) просто в виде отдельного скрипта. Для начала нужно ...
Поставить alberghi (Joomla)
Поставить, настроить (на Joomla) alberghi,MosetsTree и несколько модулей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Всвязи с таинственным ищезновением програмиста ... Теперь уже срочно требуется написать компанент для joomla http://copyright-in.com/test.jpg - Дизайн тут Т.З. прилагается старый сайт http://gintur.com.ua/ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо разработать: 1. Два 7-ми барабанных автомата с бонус играми и т.д. Пример: Слот Vampires который есть в "Русском казино" http://www.russiancasino.ru Все автоматы в этом стиле. Примерно такая же живая графика и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется написать модуль для CMS DLE для скрытия ссылок за тегом [sms]ссылка[sms/]. Пользователь отправляет смс на указанный номер, получает пароль вводит его на сайте и скрытый текст открывается. Настройка сколько ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходима выполнить доработку компонента Joomla (изменения вывода информации, доработка шаблона) Выполнить интеграцию существующей структуры в дополнительный шаблон Joomla (возможно, потребуется доработка в php коде)Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Установить галерею на движок DLE. Галерея имеется, так же имеется подробная инструкция по установке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Наша компания занимается потребительским кредитованием в физических магазинах. Продавци магазинов звонят в call-center и по телефону диктуют данные клиента, эти данные сразу вводят в скоринговую программу (java, к которой подключены несколько баз данных), после ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработать сайт на Битрикс Присылать предложения на [email protected]Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Нужен парсер, который при помощи ввода урла выбранного вручную сайта скачает и оформит текстовую информацию в определенном виде, например в *.txt. Содержимое документа - это текст статьи, или же часть текста статьи (в случае, если ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать онлайн калькулятор как сдесь http://www.llspb.ru/tseny/ можно копию его, чтоб без проблем можно было редактировать любую форму и добавлять, изменять расчеты само собой сделал бы сам, да лень) Сразу скажу скрипт смешной, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад