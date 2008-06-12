Поставить alberghi (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки176 просмотров

Поставить, настроить (на Joomla) alberghi,MosetsTree и несколько модулей.

Joomla
17 лет назад
om
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

stas_m
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$30
1 день
Все четко. Все быстро (что впрочем, менее важно). Не формально, а реально стремясь, реализовать предполагаемое. Весьма инициативно (что вообще не часто встретишь).Короче говоря, наилучшие впечатления от сотрудничества.
Ответственный и приятный в общении заказчик. Ясно поставил задание, оплата была получена сразу после выполнения работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stas_m
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
17 лет назад