Дописать скрипт по следующим требованиям: Необходимо сделать форму-заказа аренды/размещения выделенных серверов: Адрес формы: http://kimax.ru/branch_order.html Есть скрипт формы заказа: http://kimax.ru/order.html, полностью на ajax, исходник дадим. ...
Доработка e-магазина (smarty) cmsshop
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