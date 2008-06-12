Нужен недорогой скрипт каталога сайтов. Без капчи, чтоб автоматически можно было добавлять. Желательно с доской объявлений, но не обязательно. Желательно уже готовый скрипт. Пишите сюда вашу цену и рабочий пример скрипта.
Доработка скрипта
Дописать скрипт по следующим требованиям:
Необходимо сделать форму-заказа аренды/размещения выделенных серверов:
Адрес формы: http://kimax.ru/branch_order.html
Есть скрипт формы заказа:
http://kimax.ru/order.html, полностью на ajax, исходник дадим.
Там html файл + 2 подключаемых php файла и 1 с яваскриптом.
Необходимо доработать его, и сделать копию по образцу:
Обрати внимание на поля.
И на то, какие из них активны, какие нет, например поле размер сервера неактивно, а активно только в том случае, когда в поле Аренда сервера указывается Не требуется (собственный сервер)
Только поля будут следующие::
Вначале человек отмечает:
Оформляем на: Физическое лицо, Юридическое лицо
Если отмечено Физическое, открывается следующее (пользователь никуда не переходит, все происходит в пределах 1 страницы, даже после отправки):
Фамилия:*
Имя:*
Отчество:*
E-mail:*
Телефон (с кодом города):*
Город:*
Домашний адрес (с индексом):*
Паспорт (серия, номер):*
Кем и когда выдан:*
Вышлите, пожалуйста, на e-mail [email protected] разворот паспорта на странице с фотографией.
Поля, выше отмеченные звездочкой, являются обязательными и необходимы для правильного заполнения договора. Пожалуйста, заполните их полностью. Информация, введенная в эту форму, не будет никоим образом опубликована, она необходима только для заключения договора на предоставление услуг.
Какую конфигурацию сервера в аренду вы выбрали:
Тут также как и Аренда сервера на http://p8.ru/reg.php
Размер сервера:
Тут также как и Размер сервера на http://p8.ru/reg.php
Дата-центр:
Тут также как иДата-центр на http://p8.ru/reg.php
Логин
Пароль
Выберите вариант администрирования: (Без администрирования, Администрирование специалиставми компании Kimax)
Вариант оплаты: (Яндекс.Деньги, Webmoney, Сбербанк, Перевод Western Union, Другое, при выборе другое, открывается ниже поле ввода)
Что привлекло в наших условиях?
Откуда Вы узнали о нашей компании?
Требуется ли бэкап для сервера и какого объема?
Не требуется
ежедневный back-up сервера до 9Gb 900 руб./мес
ежедневный back-up сервера до 18Gb 1650 руб./мес
ежедневный back-up сервера до 36Gb 3000 руб./мес
Нужна-ли Вам контрольная панель?
Не нужна
ISPmanager Lite
Directadmin
CPanel
ISPmanager Pro
Ваши комментарии (пожелания к операционной системе, дополнительным услугам и т.п.): большое поле
Кнопка Отправить заказ
Если выбрано Юридическое лицо,
все тоже, кроме шапки:
Фамилия:*
Имя:*
Отчество:*
ФИО подписывающего договор:*
Должность подписывающего договор:*
Действующего на основании:*
E-mail:*
Телефон (с кодом города):*
Город:*
Название организации:*
Юридический адрес (полностью, с индексом):*
Почтовый адрес (полностью, с индексом):*
ИНН:*
КПП:*
ОКПО:*
Наименование банка:*
Расчетный счет (Р/С):*
Коpреспондентский счет (К/С):*
БИК:*
Вышлите, пожалуйста, на e-mail [email protected] свидетельство о регистрации предприятия.
Поля, выше отмеченные звездочкой, являются обязательными и необходимы для правильного заполнения договора. Пожалуйста, заполните их полностью. Информация, введенная в эту форму, не будет никоим образом опубликована, она необходима только для заключения договора на предоставление услуг.
Сделать вывод ошибок пользователю при заполнении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужна функция на php которая должна закачивать страницу html и возвращать некоторые данные из нее. Более подробно: необходимо закачать страницу по адресу : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=№аукциона номер аукциона будет передаваться в ...Завершен17 лет назад
Нужно написать парсер для скачивания очень большого объема данных с нескольких источников (более 50 Gb). Желательно показать похожие работы. Более подробно буду обсуждать Ваши предложения при личном общении.Завершен17 лет назад
Поставить, настроить (на Joomla) alberghi,MosetsTree и несколько модулей.Завершен17 лет назад
- $250
Всвязи с таинственным ищезновением програмиста ... Теперь уже срочно требуется написать компанент для joomla http://copyright-in.com/test.jpg - Дизайн тут Т.З. прилагается старый сайт http://gintur.com.ua/ ...Завершен17 лет назад
Необходимо разработать: 1. Два 7-ми барабанных автомата с бонус играми и т.д. Пример: Слот Vampires который есть в "Русском казино" http://www.russiancasino.ru Все автоматы в этом стиле. Примерно такая же живая графика и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется написать модуль для CMS DLE для скрытия ссылок за тегом [sms]ссылка[sms/]. Пользователь отправляет смс на указанный номер, получает пароль вводит его на сайте и скрытый текст открывается. Настройка сколько ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходима выполнить доработку компонента Joomla (изменения вывода информации, доработка шаблона) Выполнить интеграцию существующей структуры в дополнительный шаблон Joomla (возможно, потребуется доработка в php коде)Завершен7 лет назад
- $5
Установить галерею на движок DLE. Галерея имеется, так же имеется подробная инструкция по установке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Наша компания занимается потребительским кредитованием в физических магазинах. Продавци магазинов звонят в call-center и по телефону диктуют данные клиента, эти данные сразу вводят в скоринговую программу (java, к которой подключены несколько баз данных), после ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад