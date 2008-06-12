Доработка скрипта

Дописать скрипт по следующим требованиям:

Необходимо сделать форму-заказа аренды/размещения выделенных серверов:

Адрес формы: http://kimax.ru/branch_order.html

Есть скрипт формы заказа:

http://kimax.ru/order.html, полностью на ajax, исходник дадим.

Там html файл + 2 подключаемых php файла и 1 с яваскриптом.

Необходимо доработать его, и сделать копию по образцу:

http://p8.ru/reg.php

Обрати внимание на поля.

И на то, какие из них активны, какие нет, например поле размер сервера неактивно, а активно только в том случае, когда в поле Аренда сервера указывается Не требуется (собственный сервер)

Только поля будут следующие::

Вначале человек отмечает:

Оформляем на: Физическое лицо, Юридическое лицо

Если отмечено Физическое, открывается следующее (пользователь никуда не переходит, все происходит в пределах 1 страницы, даже после отправки):

Фамилия:*

Имя:*

Отчество:*

E-mail:*

Телефон (с кодом города):*

Город:*

Домашний адрес (с индексом):*

Паспорт (серия, номер):*

Кем и когда выдан:*

Вышлите, пожалуйста, на e-mail [email protected] разворот паспорта на странице с фотографией.

Поля, выше отмеченные звездочкой, являются обязательными и необходимы для правильного заполнения договора. Пожалуйста, заполните их полностью. Информация, введенная в эту форму, не будет никоим образом опубликована, она необходима только для заключения договора на предоставление услуг.

Какую конфигурацию сервера в аренду вы выбрали:

Тут также как и Аренда сервера на http://p8.ru/reg.php

Размер сервера:

Тут также как и Размер сервера на http://p8.ru/reg.php

Дата-центр:

Тут также как иДата-центр на http://p8.ru/reg.php

Логин

Пароль

Выберите вариант администрирования: (Без администрирования, Администрирование специалиставми компании Kimax)

Вариант оплаты: (Яндекс.Деньги, Webmoney, Сбербанк, Перевод Western Union, Другое, при выборе другое, открывается ниже поле ввода)

Что привлекло в наших условиях?

Откуда Вы узнали о нашей компании?

Требуется ли бэкап для сервера и какого объема?

Не требуется

ежедневный back-up сервера до 9Gb 900 руб./мес

ежедневный back-up сервера до 18Gb 1650 руб./мес

ежедневный back-up сервера до 36Gb 3000 руб./мес

Нужна-ли Вам контрольная панель?

Не нужна

ISPmanager Lite

Directadmin

CPanel

ISPmanager Pro

Ваши комментарии (пожелания к операционной системе, дополнительным услугам и т.п.): большое поле

Кнопка Отправить заказ

Если выбрано Юридическое лицо,

все тоже, кроме шапки:

Фамилия:*

Имя:*

Отчество:*

ФИО подписывающего договор:*

Должность подписывающего договор:*

Действующего на основании:*

E-mail:*

Телефон (с кодом города):*

Город:*

Название организации:*

Юридический адрес (полностью, с индексом):*

Почтовый адрес (полностью, с индексом):*

ИНН:*

КПП:*

ОКПО:*

Наименование банка:*

Расчетный счет (Р/С):*

Коpреспондентский счет (К/С):*

БИК:*

Вышлите, пожалуйста, на e-mail [email protected] свидетельство о регистрации предприятия.

Поля, выше отмеченные звездочкой, являются обязательными и необходимы для правильного заполнения договора. Пожалуйста, заполните их полностью. Информация, введенная в эту форму, не будет никоим образом опубликована, она необходима только для заключения договора на предоставление услуг.

Сделать вывод ошибок пользователю при заполнении.