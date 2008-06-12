Программирование портала

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок629 просмотров

Работы много, нужно 2-3 программиста PHP !!!одной командой!!!

PHP
17 лет назад
outsors_msk
Есть 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$2000

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад