Для тестирования серверного компонента нужно сделать очень простой прототип игры. В дальнейшем будет производится существенная работа по доработке прототипа в релиз. Итак, мне нужно что-то типа бильярда многопользовательского сделать на флэше, но ...
Программирование портала
Работы много, нужно 2-3 программиста PHP !!!одной командой!!!
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