Нужно сделать флеш сайт. Также нужна админка под этот сайт. Интересует цена и срок.
Flash прототип для игры
Для тестирования серверного компонента нужно сделать очень простой прототип игры. В дальнейшем будет производится существенная работа по доработке прототипа в релиз.
Итак, мне нужно что-то типа бильярда многопользовательского сделать на флэше, но очень хитрого бильярда. Сейчас для тестирования серверного компонента нужно сделать примерно следующую штуку:
1) Есть игровой стол - просто прямоугольник. без луз.
2) на этом столе несколько шаров.
3) с сервером установлено соединение через сокет.
4) сервер раз в пол секунды передает координаты шаров - их соотвественно нужно двигать на эти позиции.
5) один из шаров особый - по нему можно бить. Если по этому шару производится удар, серверу передаются параметы удара. Для простоты сила удара будет одинакова, т.е. серверу просто передается направление удара. Например двойной клик мыши на определенной точке задает направление, что в эту точку летит шар.
Оформление не имеет значения. Жду цену и сроки.
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