Анимация дискотечного фонаря

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Завершен7 заявок232 просмотра

Есть картинка фонаря (см. прил. ray), который должен крутиться вокруг своей оси, и его лучики должны красиво бегать, как это происходит на дискотеке (все лучики есть, см. прил. ray-1, фото хорошего качества будет предоставлено)...

Предположительно, это будет прокрутка вокруг оси на 360 град. с зацикливанием клипа.

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Спасибо.

17 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Angel-ll
Андер 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
17 лет назад
Работы были выполнены качественно и в срок. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Angel-ll
Андер 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
17 лет назад

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