Анимация дискотечного фонаря

Есть картинка фонаря (см. прил. ray), который должен крутиться вокруг своей оси, и его лучики должны красиво бегать, как это происходит на дискотеке (все лучики есть, см. прил. ray-1, фото хорошего качества будет предоставлено)...

Предположительно, это будет прокрутка вокруг оси на 360 град. с зацикливанием клипа.

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