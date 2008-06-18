Разработка фотогаллереи для чата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки119 просмотров

Разработка простенькой фотогалереи для чата, с интеграцией в сам чат, подробное ТЗ при личном контакте

17 лет назад
Mavzolei
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ls-l
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Ну вот, я же говорил что еще встретимся, как всегда быстрая и точная работа, галерея работает на ура, все этапы теста прошла отлично, минимальная нагрузка на сервер, что и требовалось доказать - работает профи. Спасибо вам еще раз. ВОК++ вы освоили уже хорошо, думаю еще себя покажите и не раз. :)

Заявки фрилансеров

ls-l
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад