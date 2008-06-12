Доработка shop-script

Дополнение: готов разбить ТЗ на мелкие и делать несколькими подрядчиками - или группой подрядчиков (более предпочтительно).

Основное требование: отвественность в выполнении задач в плане качество и сроков.

Дополнительное требование: отличное знание указанного движка и большой опыт его модификации

Слегка измененный движок shop-script нужно дописать и/или скрестить с системой управлением контента для получения следующего функционала:

1. Новостной раздел с кросс ссылками на каталог товаров

2. Обзоры и статьи с привязкой к каталогу товаров

3. Общий редизайн сайта (дизайнер тоже требуется)

4. Добавление красивостей мелких

5. Мелкие функции:

5.1. Последнее добавленное

5.2. Добавление второго формата ссылок на товары вида НазваниеТовара.html

5.3. Дописание формата выгрузки на bigmir.net (там свой формат xml)

5.4. Добавить возможность сделать не одну витрину товаров - а несколько, которые будут иметь свои страницы, но топ 5 своих выводить на головную страницу.

5.5. Добавить форум

5.6. Добавить функциональность - отзыв покупателя

5.7. Доработать функциональность добавления новых позиций (форматирование описаний - добавить нормальный редактор html)

5.8. Сделать в админке более удобную загрузку из CSV файла

5.9. Сделать корректную генерацию title каждой страницы

5.10. Модуль указания курсов валют

Ну потом будут еще "хотелки"