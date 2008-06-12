Работы много, нужно 2-3 программиста PHP !!!одной командой!!!
Доработка shop-script
Дополнение: готов разбить ТЗ на мелкие и делать несколькими подрядчиками - или группой подрядчиков (более предпочтительно).
Основное требование: отвественность в выполнении задач в плане качество и сроков.
Дополнительное требование: отличное знание указанного движка и большой опыт его модификации
Слегка измененный движок shop-script нужно дописать и/или скрестить с системой управлением контента для получения следующего функционала:
1. Новостной раздел с кросс ссылками на каталог товаров
2. Обзоры и статьи с привязкой к каталогу товаров
3. Общий редизайн сайта (дизайнер тоже требуется)
4. Добавление красивостей мелких
5. Мелкие функции:
5.1. Последнее добавленное
5.2. Добавление второго формата ссылок на товары вида НазваниеТовара.html
5.3. Дописание формата выгрузки на bigmir.net (там свой формат xml)
5.4. Добавить возможность сделать не одну витрину товаров - а несколько, которые будут иметь свои страницы, но топ 5 своих выводить на головную страницу.
5.5. Добавить форум
5.6. Добавить функциональность - отзыв покупателя
5.7. Доработать функциональность добавления новых позиций (форматирование описаний - добавить нормальный редактор html)
5.8. Сделать в админке более удобную загрузку из CSV файла
5.9. Сделать корректную генерацию title каждой страницы
5.10. Модуль указания курсов валют
Ну потом будут еще "хотелки"
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