Доработка shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Дополнение: готов разбить ТЗ на мелкие и делать несколькими подрядчиками - или группой подрядчиков (более предпочтительно).

Основное требование: отвественность в выполнении задач в плане качество и сроков.

Дополнительное требование: отличное знание указанного движка и большой опыт его модификации

Слегка измененный движок shop-script нужно дописать и/или скрестить с системой управлением контента для получения следующего функционала:

1. Новостной раздел с кросс ссылками на каталог товаров

2. Обзоры и статьи с привязкой к каталогу товаров

3. Общий редизайн сайта (дизайнер тоже требуется)

4. Добавление красивостей мелких

5. Мелкие функции:

5.1. Последнее добавленное

5.2. Добавление второго формата ссылок на товары вида НазваниеТовара.html

5.3. Дописание формата выгрузки на bigmir.net (там свой формат xml)

5.4. Добавить возможность сделать не одну витрину товаров - а несколько, которые будут иметь свои страницы, но топ 5 своих выводить на головную страницу.

5.5. Добавить форум

5.6. Добавить функциональность - отзыв покупателя

5.7. Доработать функциональность добавления новых позиций (форматирование описаний - добавить нормальный редактор html)

5.8. Сделать в админке более удобную загрузку из CSV файла

5.9. Сделать корректную генерацию title каждой страницы

5.10. Модуль указания курсов валют

Ну потом будут еще "хотелки"

HTML
17 лет назад
baluseat
48 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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