Работы много, нужно 2-3 программиста PHP !!!одной командой!!!
Сделать и внедрить граббер
Здравствуйте. Мне требуется граббер, который будет брать новости определенной тематики с lenta.ru(к примеру) и поселять их на мой с подписью "по материалам *". Размещение на личном сайте должно подтверждаться администратором.
С уважением.
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