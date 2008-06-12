Сделать и внедрить граббер

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок312 просмотров

Здравствуйте. Мне требуется граббер, который будет брать новости определенной тематики с lenta.ru(к примеру) и поселять их на мой с подписью "по материалам *". Размещение на личном сайте должно подтверждаться администратором.

С уважением.

17 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$1
C человеком приятно работать, всё только положительное; задача попалась достаточно интересная; надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад