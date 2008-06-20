Задание для джумла специалиста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок211 просмотров

Есть сайт www.fosti.ru

одобреный макет http://webs-design.ru/files/efdf.jpg

нужны поправки

текст на главной вернуть в читаемый вид.

повернуть рабочего к логотипу

номер телефона у дрели сделать заметней, читаемым

названия менюшек увеличить на пункт.

Меню "магазин" в левом блоке было выделено жирным - вернуть жирный. Это главный пункт сайта.

Joomla
17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

camokat3
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$10
Уважаемому Рубцов Сергей спасибо: - за вменяемые цены - за трудолюбие - за качество работы - за работу вне задания - за личное отношение к заказам Удачи и творческого развития!
Замечательный работодатель, только положительные эмоции и впечатления.. Четко поставил задачу, оплатил все, как и договаривались..

Заявки фрилансеров

camokat3
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад