Дополнение: готов разбить ТЗ на мелкие и делать несколькими подрядчиками - или группой подрядчиков (более предпочтительно). Основное требование: отвественность в выполнении задач в плане качество и сроков. Дополнительное требование: отличное знание указанного ...
Задание для джумла специалиста
Есть сайт www.fosti.ru
одобреный макет http://webs-design.ru/files/efdf.jpg
нужны поправки
текст на главной вернуть в читаемый вид.
повернуть рабочего к логотипу
номер телефона у дрели сделать заметней, читаемым
названия менюшек увеличить на пункт.
Меню "магазин" в левом блоке было выделено жирным - вернуть жирный. Это главный пункт сайта.
Выбранный исполнитель
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