Дополнение: готов разбить ТЗ на мелкие и делать несколькими подрядчиками - или группой подрядчиков (более предпочтительно). Основное требование: отвественность в выполнении задач в плане качество и сроков. Дополнительное требование: отличное знание указанного ...
Анимация цветов
Есть набор цветов. Каждый цветок 2 (зарисованный цветок) это по сути один и тот же цветок, только либо уменьшенный либо повернутый вокруг оси. То же самое касается и полого цветка (цветок 1).
Все цветки 1 появляются на черном фоне путем «отрисовки карандашом» - как будто невидимый карандаш его рисует (пример - http://www.kissfm.ua/v2/ вверху сложное устройство радиоприемника отрисовывается подобным образом)
Все цветки 2 появляются на черном фоне путем увеличения из точки. Т.е. в какую-то долю секунды это точка, которая растет до цветка нужного размера.
Таких флешек будет две, абсолютно эдентичных, в каждой по 6 цветов. Отличаются флешки компоновкой цветков.
Если у кого-то есть идеи лучше, можно предлагать.
НЕ ПИШИТЕ в приват, все предложения в проект или на почту.
Нужен разработчик ТОЛЬКО из Украины.
Предлагайте ваши цены и сроки выполнения работы.
Спасибо.
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