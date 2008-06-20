Анимация цветов

Есть набор цветов. Каждый цветок 2 (зарисованный цветок) это по сути один и тот же цветок, только либо уменьшенный либо повернутый вокруг оси. То же самое касается и полого цветка (цветок 1).

Все цветки 1 появляются на черном фоне путем «отрисовки карандашом» - как будто невидимый карандаш его рисует (пример - http://www.kissfm.ua/v2/ вверху сложное устройство радиоприемника отрисовывается подобным образом)

Все цветки 2 появляются на черном фоне путем увеличения из точки. Т.е. в какую-то долю секунды это точка, которая растет до цветка нужного размера.

Таких флешек будет две, абсолютно эдентичных, в каждой по 6 цветов. Отличаются флешки компоновкой цветков.

Если у кого-то есть идеи лучше, можно предлагать.

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