Настроить комментарии в hostcms 5.0

Есть скрипт hostCms халява, в нем модуль инет магазина, на этом модуле базируется доска объявлений. В доску объявлений надо подключить систему комментариев. Делается это как то через xsl шаблон, но я не разобрался. производитель на форуме говорит что надо просто вставить код и все заработает...

вот так как здесь надо

http://mix-studio.com/shop/kartochka_200/

вот где надо (пример объявления)

http://mix-studio.com/info/board/biznes/prodaja_pokupka/proizvodstvo_kozhgalanterejjnykh_izdelijj_gotovyjj_biznes_srok_sushhestvovanija_12_let/