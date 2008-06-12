Скрипт партнерской программы мобильного контента

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок156 просмотров

Суть заключается в том чтоб создать партнерскую программу объединяющий контент ниже приведенных мобильных компаний.

http://partyfon.com.ua

http://agregator.ru

http://goldfon.ru/

http://smsonline.ru/

http://i-free.ru/

http://playfon.ru/

http://playmobile.ru/

Проще говоря, у каждой компании есть партнерская программа и они предоставляют готовые исходники партнерского сайта.

Надо все объединить все их скрипты в один, Должно получится что-то вроде супер - пупер - мульти скрипт партнера :).

Пару слов о возможностях скрипта:

(то что должно быть обязательно)

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Точно такойже функционал как на сайте http://www.wum.ru, а именно каждый каталог в под домене, буквенные указатели, поиск по модели телефона и прочее прочее прочее :)

Да, еще вот что, у всех этих компаний может быть похожий контент, надо сообразить что-то такое что будет наглым образом убирать клоны. Смекаете?

Хотя с мелодиями и играми то понятно, исключения по названию, а вот что с картинками делать? Хотя я думаю, Вы чтонить придумаете!:)

Кстати, а это вообще реально сделать или это как в рекламе про марсиан с бутербродами «ФАНТАСТИКА»?

(то что должно быть НЕ обязательно, но желательно)

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Все то что предложите Вы, и ВСЕ то что по Вашему мнению должно быть на мобильном портале. Предложения могут быть любые от креативных до самых безумных, рассматриваться будет все.

По поводу дизайна! Не надо заморачиватся с графикой, все должно быть просто и стильно еще раз повторю без всякой графики.

После я надеюсь успешного завершения проекта, есть еще 2 более масштабных и само собой более прибыльных проекта, также возможно именно с Вами дальнейшее сотрудничество и куча заказов.

Все КОНЕЦ.

Жду Ваших вопросов, просьб, предложений ну и всего остального...

З.Ы. Подробности по поводу Т.З. и прочего в приват!

З.Ы.Ы. Не надо ничего придумывать и писать что-то с нуля, есть готовые исходники, я могу выслать. Все что нужно это такойже функционал как на http://www.wum.ru и обьединение партнерских программ в один супер скрипт партнера.

17 лет назад
Ksenof
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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