Дополнение: готов разбить ТЗ на мелкие и делать несколькими подрядчиками - или группой подрядчиков (более предпочтительно). Основное требование: отвественность в выполнении задач в плане качество и сроков. Дополнительное требование: отличное знание указанного ...
Скрипт партнерской программы мобильного контента
Суть заключается в том чтоб создать партнерскую программу объединяющий контент ниже приведенных мобильных компаний.
Проще говоря, у каждой компании есть партнерская программа и они предоставляют готовые исходники партнерского сайта.
Надо все объединить все их скрипты в один, Должно получится что-то вроде супер - пупер - мульти скрипт партнера :).
Пару слов о возможностях скрипта:
(то что должно быть обязательно)
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Точно такойже функционал как на сайте http://www.wum.ru, а именно каждый каталог в под домене, буквенные указатели, поиск по модели телефона и прочее прочее прочее :)
Да, еще вот что, у всех этих компаний может быть похожий контент, надо сообразить что-то такое что будет наглым образом убирать клоны. Смекаете?
Хотя с мелодиями и играми то понятно, исключения по названию, а вот что с картинками делать? Хотя я думаю, Вы чтонить придумаете!:)
Кстати, а это вообще реально сделать или это как в рекламе про марсиан с бутербродами «ФАНТАСТИКА»?
(то что должно быть НЕ обязательно, но желательно)
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Все то что предложите Вы, и ВСЕ то что по Вашему мнению должно быть на мобильном портале. Предложения могут быть любые от креативных до самых безумных, рассматриваться будет все.
По поводу дизайна! Не надо заморачиватся с графикой, все должно быть просто и стильно еще раз повторю без всякой графики.
После я надеюсь успешного завершения проекта, есть еще 2 более масштабных и само собой более прибыльных проекта, также возможно именно с Вами дальнейшее сотрудничество и куча заказов.
Все КОНЕЦ.
Жду Ваших вопросов, просьб, предложений ну и всего остального...
З.Ы. Подробности по поводу Т.З. и прочего в приват!
З.Ы.Ы. Не надо ничего придумывать и писать что-то с нуля, есть готовые исходники, я могу выслать. Все что нужно это такойже функционал как на http://www.wum.ru и обьединение партнерских программ в один супер скрипт партнера.
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