Скрипт чекинга линков

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Закрыт12 заявок257 просмотров

Нужно написать скрипт с возможностью пакетной проверки на код ответа сервера списка урл адресов, в возможностью вывода в браузер списка адресов с возможностью сортировки по кодам ответа сервера и сохранения в xls и txt форматах.

17 лет назад
kxknet
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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