Дополнение: готов разбить ТЗ на мелкие и делать несколькими подрядчиками - или группой подрядчиков (более предпочтительно). Основное требование: отвественность в выполнении задач в плане качество и сроков. Дополнительное требование: отличное знание указанного ...
Разработка 2-х модулей для Битрикса Стандарт
Нужно разработать два модуля для cms Битрикс.
Сроки 4-3 дня.
Цена 2000 рублей.
Оплата по факту. Вы делаете копию сайта, после чего все делаете у себя на хосте, показываете и я оплачиваю. Переносим ко мне на хост.
Модуль простых тестов и фотогалерею с голосованием.
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