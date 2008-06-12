Разработка 2-х модулей для Битрикса Стандарт

Нужно разработать два модуля для cms Битрикс.

Сроки 4-3 дня.

Цена 2000 рублей.

Оплата по факту. Вы делаете копию сайта, после чего все делаете у себя на хосте, показываете и я оплачиваю. Переносим ко мне на хост.

Модуль простых тестов и фотогалерею с голосованием.