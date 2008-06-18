Простая flash-игра

Необходимо создать флеш-игру, которую зальют на информационный киоск с сенсорным дисплеем. Дизайн уже готов. Все элементы есть.

Сначала скачайте прикрепленный файл.

1.jpg - это исходная ситуация. То есть первый кадр игры.

Игра состоит в том, чтобы перетаскивать элементы на нужные места.

2.jpg - здесь все элементы правильно поставлены. После этого нажимается кнопка "Проверить" и выходит экран 3.jpg

4.jpg - если же элементы расставлены неправильно, тогда программа должна выдавать количество ошибок.

Надписи должны оставаться на месте.

Кнопка "Начать заново" должна делать отгадайте что )

Кто точно знает, что сможет сделать это все за 2-3 дня - пишите.

Также возможны небольшие последующие доработки (типа замена элементов и т.д.)