Клон сайта на основе скрипта

Доброе утро,

Вкратце есть PHP/MySQL/XML скрипт ― http://car-dealer-website.org/car-dealer-website-download.php, на его основе будет сделан сайт.

Задача будет сделать некоторые отделочные работы

― немного изменить поиск (просто по другим полям, тоже по трем как там, и разнести три опции поиска на три отдельные страницы);

— в админку сайта добавить что-то вроде статистики посещений, или может просто клики,

— возможность добавлять/удалять в админке новые поля профиля объекта в БД (если это вообще возможно).

— в пагинации хочется вместо чисел первой и последней страницы были слова "первая", "последняя".

— на странице деталей д.б. не одна а три картинки объекта.

Это исчерпывающий перечень работ, за который интересно узнать стоимость и сроки.

Если вдруг понадобится повозиться с мод_рерайтом, добавить возможность добавлять через админку страницы контента ― это будет отдельно обсуждаться за доп. деньги.

Детали проекта — в личке.

Указывайте стоимость и сроки. Крайне приветствуются предложения с уже конкретными идеями по этому проекту.

Предпочтение питерским фрилансерам, ничего личного.