Нужен простенький скрипт галереи. Нужно будет следующее: адаптировать скрипт под дизайн сайта и установить либо объяснить как установить этот скрипт. Стучите с предложениями в ICQ 8868754
Клон сайта на основе скрипта
Доброе утро,
Вкратце есть PHP/MySQL/XML скрипт ― http://car-dealer-website.org/car-dealer-website-download.php, на его основе будет сделан сайт.
Задача будет сделать некоторые отделочные работы
― немного изменить поиск (просто по другим полям, тоже по трем как там, и разнести три опции поиска на три отдельные страницы);
— в админку сайта добавить что-то вроде статистики посещений, или может просто клики,
— возможность добавлять/удалять в админке новые поля профиля объекта в БД (если это вообще возможно).
— в пагинации хочется вместо чисел первой и последней страницы были слова "первая", "последняя".
— на странице деталей д.б. не одна а три картинки объекта.
Это исчерпывающий перечень работ, за который интересно узнать стоимость и сроки.
Если вдруг понадобится повозиться с мод_рерайтом, добавить возможность добавлять через админку страницы контента ― это будет отдельно обсуждаться за доп. деньги.
Детали проекта — в личке.
Указывайте стоимость и сроки. Крайне приветствуются предложения с уже конкретными идеями по этому проекту.
Предпочтение питерским фрилансерам, ничего личного.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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