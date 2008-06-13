PHPBB проблема с кодировкой базы

Здравствуйте. После переноса форумов PHPBB с одного сервера на другой возникла проблема с кодировкой базы данных. Кириллические символы отображаются вопросами ???, оба сервера на данный момент доступны, то есть если дамп базы был сделан неправильно вы можете сделать его. Вообщем нужно правильно настроить ОДИН сайт и вкратце объяснить в чем была проблема и как нужно ее решать.

Пишите в ICQ 330335737