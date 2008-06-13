Нужно, чтобы функция исправляла текст еще и по следующим правилам: 1. слово.слово – заменять на: слово. Слово (также для !? и т.п.) 2. слово,слово – заменять на: слово, слово (также для: ...
PHPBB проблема с кодировкой базы
Здравствуйте. После переноса форумов PHPBB с одного сервера на другой возникла проблема с кодировкой базы данных. Кириллические символы отображаются вопросами ???, оба сервера на данный момент доступны, то есть если дамп базы был сделан неправильно вы можете сделать его. Вообщем нужно правильно настроить ОДИН сайт и вкратце объяснить в чем была проблема и как нужно ее решать.
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