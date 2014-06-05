Дописать функцию правки текстов на PHP

Нужно, чтобы функция исправляла текст еще и по следующим правилам:

1. слово.слово – заменять на: слово. Слово (также для !? и т.п.)

2. слово,слово – заменять на: слово, слово (также для: ;:- и т.п.)

3. слово ,(или .;: и т.п.) – заменить на: слово,

4. слово –слово (или слово- слово) – заменить на: слово – слово

5. слово:»слово»-слово (и подобные случаи прямой речи без пробелов) – заменить на прямую речь с пробелами.

6.–слово – заменять на: - слово

Часть уже реализовано, но не работает верно.

Вот сама функция:

Function ClearString($abc){

$abc = preg_replace("/(\w)(\s)?([\.\!\?\:\;\,])(\w)/i","\\1\\3 \\4",$abc);

$abc = preg_replace("/(\!){2,}/","\\1",$abc);

$abc = preg_replace("/(\?){2,}/","\\1",$abc);

$abc = preg_replace("/(\,){2,}/","\\1",$abc);

$abc = preg_replace("/\t/"," ",$abc);

$abc = str_replace(" "," ",$abc);

return trim($abc);

}