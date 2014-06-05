Есть готовый простой движок паука, который индексирует и сохраняет в базе урлы сайта и ключевые слова - phpdig ( phpdig.net ) К этому движку нужно написать 2 простых модуля: ...
Дописать функцию правки текстов на PHP
Нужно, чтобы функция исправляла текст еще и по следующим правилам:
1. слово.слово – заменять на: слово. Слово (также для !? и т.п.)
2. слово,слово – заменять на: слово, слово (также для: ;:- и т.п.)
3. слово ,(или .;: и т.п.) – заменить на: слово,
4. слово –слово (или слово- слово) – заменить на: слово – слово
5. слово:»слово»-слово (и подобные случаи прямой речи без пробелов) – заменить на прямую речь с пробелами.
6.–слово – заменять на: - слово
Часть уже реализовано, но не работает верно.
Вот сама функция:
Function ClearString($abc){
$abc = preg_replace("/(\w)(\s)?([\.\!\?\:\;\,])(\w)/i","\\1\\3 \\4",$abc);
$abc = preg_replace("/(\!){2,}/","\\1",$abc);
$abc = preg_replace("/(\?){2,}/","\\1",$abc);
$abc = preg_replace("/(\,){2,}/","\\1",$abc);
$abc = preg_replace("/\t/"," ",$abc);
$abc = str_replace(" "," ",$abc);
return trim($abc);
}
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