Дописать функцию правки текстов на PHP

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Завершен7 заявок260 просмотров

Нужно, чтобы функция исправляла текст еще и по следующим правилам:

1. слово.слово – заменять на: слово. Слово (также для !? и т.п.)

2. слово,слово – заменять на: слово, слово (также для: ;:- и т.п.)

3. слово ,(или .;: и т.п.) – заменить на: слово,

4. слово –слово (или слово- слово) – заменить на: слово – слово

5. слово:»слово»-слово (и подобные случаи прямой речи без пробелов) – заменить на прямую речь с пробелами.

6.–слово – заменять на: - слово

Часть уже реализовано, но не работает верно.

Вот сама функция:

Function ClearString($abc){

$abc = preg_replace("/(\w)(\s)?([\.\!\?\:\;\,])(\w)/i","\\1\\3 \\4",$abc);

$abc = preg_replace("/(\!){2,}/","\\1",$abc);

$abc = preg_replace("/(\?){2,}/","\\1",$abc);

$abc = preg_replace("/(\,){2,}/","\\1",$abc);

$abc = preg_replace("/\t/"," ",$abc);

$abc = str_replace(" "," ",$abc);

return trim($abc);

}

PHP
17 лет назад
evmaster
Евгений 
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arhangel-invest
Александр 
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17 лет назад
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arhangel-invest
Александр 
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17 лет назад

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