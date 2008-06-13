Скрипт ротатора баннеров

Нужен скрипт для управления банерами.

Есть несколько замечаний:

1. Само собой должны учитываться показы и переходы.

2. Управление баннерами будет вынесено на отдельный домен (используется как домен управления всеми сайтами, а не только банерами)

3. В спкриптах не должно быть явы. Желательно чистый php. Если нужны какие-то доп. модули к php - пересоберем.

4. Загружаем баннер и сразу же проставляем галочки напртив названия сайтов. То есть выбираем где он должен откручиваться. В этом случае статистику переходов и показов разделять не надо. Достаточно будет просто общей суммы.

5. В место, где планируется показ баннера должен быть вставлен небольшой код.

6. Если рекламных мест на сайте несколько, то код само собой вставляем несколько раз, при этом баннер не должен быть одним и тем же, то есть необходимо на каждый баннер делать отдельный запрос в базу.

7. Забыл сказать про базу. Лучше использовать mysql.

8. Все сайты физически разспологаются на одном сервере.

По деньгам соображений нет. Буду смотреть портфолио и разумность цены.

Времени на работу 2 недели с момента предоплаты.

С исполнителем надо определиться в течении 3 дней.