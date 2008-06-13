Есть 5 видеороликов.Для них необходимо создать меню(см. Прикрепленный файл) и всё это засенуть в 1 EXE и SWF файл. когда запускаем уже готовый ехешник,появляется это окно.На "экране" сразу будет определенный текст(я позже дам). ...
Написать скрипт на флеш
Техническое задание.
Есть три Flash страницы. 2 PHP скрипта, выдающие XML.
1-я страница должна содержать Список категорий в виде кнопок.
layout:
http://evghenybunin.com/categories.jpg
2-я - должна отображать список доменных имен для соответствующей категории.
http://evghenybunin.com/domains.jpg
3-я - страница - связь по Email.
PHP скрипты.
getcategoryxml.php, параметр GET categoryid - выводит список категорий.
getdomainsxml.php, параметр GET categoryid - список доменных имен.
Результат выводится в виде XML.
Кнопок несколько на 1-й странице. Кнопки передают параметр посредством метода GET.
Нажатие на кнопку инициирует появление 2-й страницы. На ней отображается список наименований, генерирующийся из XML.
Напротив каждого наименования должна быть кнопка Make An Offer/ Buy It. Эта кнопка является инициатором вызова 3-й страницы -
Contact Us - для отправки Email.
Также, на второй странице есть 2 поля. Эти поля должны заполняться динамически. Данные берутся из XML.
Что необходимо запрограммировать.
1. Отображение списка категорий в виде кнопок на 1й странице.
2. Вызов 2й страницы кнопкой-категория. Вывод списка доменных имен с кнопками Make An Offer/Buy It. А также,
заполнение одного поля на этой странице.
3. Инициализацию 3-й страницы, кнопкой Make An Offer/Buy It. Связь по Email.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт для управления банерами. Есть несколько замечаний: 1. Само собой должны учитываться показы и переходы. 2. Управление баннерами будет вынесено на отдельный домен (используется как домен управления всеми сайтами, а ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. После переноса форумов PHPBB с одного сервера на другой возникла проблема с кодировкой базы данных. Кириллические символы отображаются вопросами ???, оба сервера на данный момент доступны, то есть если дамп базы был сделан неправильно ...Завершен17 лет назад
- $10
Нужно, чтобы функция исправляла текст еще и по следующим правилам: 1. слово.слово – заменять на: слово. Слово (также для !? и т.п.) 2. слово,слово – заменять на: слово, слово (также для: ...Завершен17 лет назад
Есть готовый простой движок паука, который индексирует и сохраняет в базе урлы сайта и ключевые слова - phpdig ( phpdig.net ) К этому движку нужно написать 2 простых модуля: ...Закрыт17 лет назад
Нужно написать/сделать/найти (выберете то что сможете) - мод для движка dle 6.0, который бы давал возможно делать VIP аккаунты, то есть человек регистрируется, платит определенную сумму денежки и гуляет по сайту, единственное отличии от простого ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Доброе утро, Вкратце есть PHP/MySQL/XML скрипт ― http://car-dealer-website.org/car-dealer-website-download.php, на его основе будет сделан сайт. Задача будет сделать некоторые отделочные работы ― немного изменить поиск (просто по другим полям, тоже ...Закрыт17 лет назад
Нужен простенький скрипт галереи. Нужно будет следующее: адаптировать скрипт под дизайн сайта и установить либо объяснить как установить этот скрипт. Стучите с предложениями в ICQ 8868754Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть скрипт hostCms халява, в нем модуль инет магазина, на этом модуле базируется доска объявлений. В доску объявлений надо подключить систему комментариев. Делается это как то через xsl шаблон, но я не разобрался. производитель на ...Завершен17 лет назад
Необходимо создать флеш-игру, которую зальют на информационный киоск с сенсорным дисплеем. Дизайн уже готов. Все элементы есть. Сначала скачайте прикрепленный файл. 1.jpg - это исходная ситуация. То есть первый ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад