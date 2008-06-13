Написать скрипт на флеш

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Закрыт11 заявок393 просмотра

Техническое задание.

Есть три Flash страницы. 2 PHP скрипта, выдающие XML.

1-я страница должна содержать Список категорий в виде кнопок.

layout:

http://evghenybunin.com/categories.jpg

2-я - должна отображать список доменных имен для соответствующей категории.

http://evghenybunin.com/domains.jpg

3-я - страница - связь по Email.

PHP скрипты.

getcategoryxml.php, параметр GET categoryid - выводит список категорий.

getdomainsxml.php, параметр GET categoryid - список доменных имен.

Результат выводится в виде XML.

Кнопок несколько на 1-й странице. Кнопки передают параметр посредством метода GET.

Нажатие на кнопку инициирует появление 2-й страницы. На ней отображается список наименований, генерирующийся из XML.

Напротив каждого наименования должна быть кнопка Make An Offer/ Buy It. Эта кнопка является инициатором вызова 3-й страницы -

Contact Us - для отправки Email.

Также, на второй странице есть 2 поля. Эти поля должны заполняться динамически. Данные берутся из XML.

Что необходимо запрограммировать.

1. Отображение списка категорий в виде кнопок на 1й странице.

2. Вызов 2й страницы кнопкой-категория. Вывод списка доменных имен с кнопками Make An Offer/Buy It. А также,

заполнение одного поля на этой странице.

3. Инициализацию 3-й страницы, кнопкой Make An Offer/Buy It. Связь по Email.

PHP
17 лет назад
EvghenyBunin
Евгений 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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