Внести исправления и добавить немного функционала

Есть маленький фотосайтик.

Необходимо - внести некоторые исправления и добавить стандартный функционал:

1. добавить функцию: сообщение администратора – вверху страницы и внизу страницы – должно выводиться на каждой странице.

2. добавить гостевую с возможностью модерирования.

3. добавить функцию оповещения о появлении новых комментариев – когда появляется комментарий автоматически должно уходить письмо на указанное мыло.

4.добавить форму – написать письмо.

по исправлениям - мелочи - подправить некоторые кривоватости.

Данная работа является в некотором плане тестовой. Ищем программиста для дальнейшего сотрудничества - задание предполагается как тестовое для дальнейшего большого проекта с фотосайтами.

Требование к программисту:

1. киевлянин(-ка) - требование очень важное для нас. предложения от некиевлян будут отклоняться без комментариев.

2. не веб-студия (ищем себе в команду программиста под большой новый проект)

3. CSS + (X)HTML

4. JavaScript.

5. PHP + MySQL

6. своя смска - приветствуется...как и умение писать смски.

7. опыт от 3 лет, наличие портфолио и - желательно - отзывов.

Предложения по цене и срокам - жду с нетерпением.