Встроить фотогалерею и видео плеер

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Завершен10 заявок492 просмотра

Нужно встроить в сайт на Joomle фотогалерею и видео плеер.

Особенности - Joomla 1.5

Желательно как здесь http://www.7cinvest.com/index.asp?shbl=propertydetails&pid=25&gclid=CLT51qfJgpQCFQ2qQwodCHojXA

Joomla
17 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$100
2 дня
Грамотное и профессиональное решение сложных и нестандартных задач - это визитная карточка Proffdesign.
Уже не первый раз работаем, очень довольны сотрудничеством. Павел сам активно принимал участие в работе. Чётко поставил задачу, вовремя оплатил! Рад нашему сотрудничеству.
wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад

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