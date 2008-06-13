Сделать вывод данных с разбивкой на страницы.

Сам скрипт в аттаче. Нужно выводить по 50 сайтов на страницу и внизу ссылки на страницы.

Текущая открытая страница- ссылка должна стать неактивной.

Когда будет сделано стучите в асю 608061. Проверяю и плачу.

Цена вопроса 30 вмз